美股消息面：

1.看好歐洲與美國加快疫苖接種與持續擴大經濟解封將有利於原油需求前景，周二紐約期油收漲1.2美元或1.86%，為每盎司65.69美元，創下近3周來最大單日漲幅，亦創下3月中旬以來的最高價。倫敦布蘭特期油收漲1.32美元或1.95%，為每桶68.88美元。

2.美國財政部長葉倫周二稍早發表有關於可能需要升息的言論，使市場的風險偏好降溫、避險需求升高，周二美元走高，ICE美元指數尾盤上揚0.3%，報91.278。

3.葉倫的升息論不利於金市，以及金價第4度試圖上攻1800美元大關仍無功而返，引爆獲利了結賣壓，周二紐約期金收跌0.9%，為每盎司1776美元。

4.美國3月工廠訂單月增1.1%，不如市場預期的月增1.3%。扣除運輸項目的工廠訂單月增1.7%。耐久財訂單經修正後月增0.8%。扣除國防項目之耐久財訂單經修正後為月增0.8%。扣除運輸項目之耐久財訂單修正後為月增1.9%。扣除飛機之非國防資本財訂單修正後為月增1.2%。

5.美國商務部公布，美國3月貿易逆差為744億美元，再創歷史新高，但低於經濟學家預估的逆差745億美元。此外，美國3月對中國的商品貿易逆差擴大至276億美元。

(時報資訊)