教育部3月底提出明年大學考招時程，但招聯會卻不買單，引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，這段期間，外界對於明年考招時程確實有些意見，但這都是在討論過程，教育部請招聯會廣泛蒐集意見後，再報教育部核定，預計本學期結束前會正式對外公布。

潘文忠日前到立法院教育及文化委員會專案報告時表示，明年申請入學二階甄試在6月舉行、分科測驗在7月底考。但這讓學生及老師沒有暑假，外界反彈非常大。

招聯會昨天召開務務長工作小組會議主張，明年大學申請入學應審查6個學期成績，前5學期用數位資料、第六學期用pdf檔案，才有足夠的時間審查；時程調整為5月中旬進行第二階段甄試，7月上旬舉辦分科測驗考試。全案還要經常委會討論後才算定案。

關於明年大學考招時程，招聯會的主張與教育部完全不同，引發關注。對此，潘文忠表示，有關明年大學考招的時程，依照程序是由招聯會蒐集各方意見後，再報請教育部決定。

潘文忠說，他3月底到立法院教育及文化委員會進行明年大學考招時程專案報告後，外界確實有一些意見，教育部就請招聯會蒐集相關單位意見，持續進行考招時程的規畫，過程中教育部也會參與。

潘文忠說，招聯會目前正跟大學端、高中端、家長及學生溝通，現在都是在討論階段，招聯會彙整資料後，再報教育部核定，明年大學考招確定期程預計本學期結束前會外公告。

(中時 )