臉書粉專「wetalk高雄」發文質疑，陳子瑜每天找李眉蓁罵，是為了參選左楠區議員。(圖：摘自「wetalk高雄」臉書粉專)

國民黨議員李眉蓁4日臉書發文，痛批「綠色是黑金政治的顏色」，綠營立刻群起圍攻，反嗆她父親才收黑錢，但李眉蓁嚴正否認，且挺藍的臉書粉專「wetalk高雄」昨晚發文替李抱不平，點名台灣基進議員參選人陳子瑜「因渴望權力而迷失靈魂」、「用她爸爸的事批鬥清白議員」。不過，陳子瑜5日一早再度發文引戰，反酸「韓粉的粉專跟李眉蓁有仇嗎」、「碩士論文抄整本，被學校撤銷學位，這是什麼樣的『清白』？」

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臉書粉專「wetalk高雄」發文質疑，陳子瑜每天找李眉蓁罵，是為了參選左楠區議員，「但做人一定要有底線，用她爸爸的事，來批鬥一個清白的議員，也太沒道義」、「選舉選到波及無辜，渴望權力迷失靈魂的人，我只能替你感到可憐」。

粉專認為，李眉蓁的父親不像民進黨的趙介佑為非作歹，逃兵、吸毒、恐嚇、開槍樣樣來，「再說爸爸的威風，誰人比過大市長他爸，貪汙被關，被監察院彈劾，利用他人帳戶買賣股票被抓到」、「你說李眉蓁是大哥的女兒，你要貪汙犯的兒子情何以堪？」

陳子瑜早上也在臉書發文回應，先解釋他並非僅針對李眉蓁，而是針對所有問政不合格的國民黨議員，且他回應最多次的是黃紹庭跟陳若翠，粉專卻視而不見。

陳子瑜更諷刺地說，粉專稱李眉蓁是清白的議員，「哎呦我的西天聖瓦倫泰啊，說這種話，我真的要懷疑其實貴粉專跟李眉蓁有仇了吧？」

他質疑，碩士論文抄整本，被學校撤銷學位，這是什麼樣的「清白」？「若要人不嗆，除非己莫為」，若非國民黨議員整天出包，哪有機會讓他寫文批評？建議國民黨議員多認真問政、少抄襲搞笑才是正道。

(中時 )