國民黨下午開中常會，會中將討論包含黨主席、黨代表等2項黨公職選舉作業細則草案，一旦通過，兩項選舉將在本周五公告，7月24日同步投票。據指出，黨中央提出的草案，參選人必須入黨一年以上的規定不變，且主席選舉作業細則不納入「專職黨主席」或「主席不得參選2024年總統」等內容；不過尋求連任的主席江啟臣，近期除重申要當「造王者」，也將表明不參選2024總統，以及對日後的決策小組、集體領導等方向提出看法。

至於中常委、中央委員選舉作業細則，今天將不討論，留待下周三中常會再議。

據指出，今天的主席選舉作業細則中，除了增訂參選人要繳交1000萬元本票，作為保證金，若當選即作為主席年度募款責任額，未當選則領回；另繳300萬元作業費，將多退少補；另新增繳納20萬元登記費。其中1000萬元「保證金」金額之高，為歷屆之最。

至於參選黨代表，除了先繳1萬元保證金，當選後轉為年度募款責任額，未當選則退回之外，新增要繳納2000元登記費。此外，黨代表將新增新住民、青年黨代表的保障名。黨務人士指出，外傳參選黨代表要一口氣繳足4萬元的4年任期募款責任額作為保證金，並不正確。

國民黨規劃黨主席選舉在6月3、4日領表，6月7、8日登記。目前國民黨主席選戰主軸之一是黨主席是否應該專職，以及不角逐2024年總統大位，黨內傳出主席選舉作則草案，可能出現「專職黨主席」或「主席不得競選2024年總統」的條款。但據指出，一方面江啟臣認為尊重往例，一方面「主席不得競選2024年總統」形同黨中央要「逼」志在參選2024者的人士退出主席選局，徒生紛擾，因此草案中並未增訂相關內容。

不過黨中央認為主席任期雖明訂4年，但就職交接日未明訂化，以致過去曾出現新舊主席交接期間「無主席」的情形，因此打算修黨章使其明確化，將於8月間成立「黨章研修小組」，提出修正案送交預計9 月4日移師台中的全代會討論。

此外，國民黨拍賣83筆縣市黨部的不動產，其中雲林、南投縣黨部及桃園市復興區黨部等3處已被列入拍賣程序，恐在7月24日選舉時已無法設為投開票所，黨中央已指示地方黨部因應。

(中時 )