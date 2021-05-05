名模林又立今(5日)被周刊報導轉行進攻電商，揪林可彤創立品牌並改當OL。演藝圈中藝人轉行打拚的例子層出不窮，劉樂妍昔日所屬團體女F4成員「Stacy」周宥伶多年前就因轉換信仰，婉拒再演神怪內容的類戲劇，去年初她被報導改到炸雞店端盤子，將昔日百萬酬勞推開，她更樂觀表示自己邊做邊學，希望有天能學會技巧，轉當炸雞店老闆娘。

Stacy在2005年以女F4團員身分出道，後來團體解散後，Stacy轉行當演員，常參與大愛或類戲劇等演出。2017年她為作品《生命桃花源》站台時，坦言已信基督教4年，問她是否有因此拒絕婚前性行為？當時她誠實大笑：：「沒有，努力中。」並鬆口單身半年，希望下一個男友就是最後一任男友。

Stacy近年減少拍神魔內容的類戲劇。（圖／中時資料照片）

談到擇偶條件，Stacy表示自己在戀愛中極需要陪伴的人，希望下任男友跟她一樣都是基督徒，三觀相近，言下之意就是「等到結婚後再發生」，問她若婚後才發現不適合該怎麼辦？Stacy當時大方說：「如果愛，就可以接受對方的一切，總不會到老了，對方不行了就把他Fire掉吧！」而和前任男友分手原因是聚少離多，她坦言是她有點黏人，沒安全感。

Stacy期望未來自己也能開餐廳。（圖／中時資料照片）

據《鏡週刊》報導，過往Stacy常演出《戲說台灣》等類戲劇，對劇本不太挑剔，但信教後就開始不再接演內容跟神魔有關的劇本，不想違背教義和自己的信仰，近年她被拍改當餐廳服務生，未來也有意自己開餐廳。而2013年Stacy曾控訴被製片問為何不整形？還被「指點」：「在這圏子就是要有心機，偶爾跟些男前輩撒嬌一下請他們介紹人給你認識啊，你們經紀人都沒有教你們嗎？或是找到對的人，能給你好機會的人睡個覺有什麼關係，如果要養家的話！」令她十分受傷，事後找經紀人吐苦水。

(中時新聞網)