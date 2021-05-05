日本福島核事故廢水排放入海，引發周遭國家譴責，我駐日代表謝長廷卻稱台灣電廠也排放核廢水，引起不滿。國民黨立委發函要求他返台接受質詢，外交部卻以防疫為重理由，表示謝將留守駐地不克出席。前立法委員林郁方接受《中時新聞網》專訪砲轟：「他根本是不敢回來！」

痛批蔡英文謝長廷媚日！ 林郁方砲轟：藝妓外交毫無尊嚴【獨家專訪】

林郁方質疑謝長廷：「 你是醫學博士嗎？你很懂嗎？沒有你，東京代表處的疫情就沒辦法處理嗎？我真的看不懂為什麼你不能回來？」林指出，防疫都是按照原則走，謝長廷留守駐地毫無意義。他也提到，全世界的民主國家，當國會要求要回來接受質詢，只要理由正當，是沒有拒絕的選擇，因此林也要求民進黨立委應該要和國民黨立委一起捍衛國會尊嚴。

林郁方指出民進黨上上下下充斥著媚日文化。(攝影/范佐意)

謝長廷許多的發言和行為都引起爭論，所以需受質詢說明，林郁方說道：「如果他認為被批評的很委屈，在日本每天那麼辛苦的為台灣民眾做事卻被誤會，就更應該出面回應替自己辯解，除非禮不直氣不壯，才會不敢回來！」

針對謝長廷頻頻「助日」的行為，林郁方分析，國與國之間的關係，是建立在很複雜的國家利益上，並不是一個代表大使極力討好就能促進外交邦誼的，謝長廷這種藝妓外交不但沒有用處，甚至有失國格。林也舉例，「從李登輝開始到陳水扁，都談所謂的台日漁業合作，李登輝和陳水扁不夠媚日嗎？他們也都沒談成，最後是馬英九掌握時機和方法，談判才成功，外交不是靠柔順討好，是要有技巧的。」

林郁方也提到，其實民進黨就是有媚日的文化，除了謝長廷，日前總統蔡英文也直接回應日本前首相安倍晉三手拿台灣鳳梨照片的推特貼文說道，「如果五個還不夠，請隨時告訴我們。我會隨時發送」。林郁方直批，「不要忘記妳是中華民國總統，安倍再大，目前也只是一位議員而已，且就算是日本首相也不應該」，他認為蔡的說法如同藩屬國對皇帝進貢，怒轟「這不是你蔡英文一個人面子的問題，是2千3百萬人的臉，都因為妳愚蠢的談話而受到傷害。」

(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)