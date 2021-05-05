桃園市政府以旅遊補助讓一般旅客入住華航諾富特飯店、和檢疫的華航員工混雜，引爆曾入住的民眾怒火，痛斥螺絲鬆。桃園市長鄭文燦5日表示，諾富特採「分層使用」是符合當時防疫的規定，但他認為應讓防疫規範提高，未來機組員防疫旅館都必須要獨棟或單一旅館。

有民眾在網路抱怨，有2團70人在4月23日入住諾富特飯店，還獲得桃園市旅遊補助，豈料華航諾富特群聚事件爆發後，自己電洽1922專線，才知諾富特是防疫旅館，他們必須要1人1戶居家隔離，痛斥桃園市政府螺絲鬆，罔顧監督，竟把防疫飯店當推廣旅遊的利器，更狠批諾富特大賺黑心錢，要為防疫破口負最大責任，不排除連署控告諾富特。

鄭文燦對此表示，諾富特早期是由民航局指定為華航機組員宿舍、採取分層管理，以及一般外籍航空公司的機組員過境旅館、採取「過境而不入境」。到了去年8月，華航才把其中一棟（二館、新館）、提供外籍航空公司機組員過境的旅館，申請成為防疫旅館，另一棟（一館、本館）當華航宿舍，則未申請，按照一般正常方式來經營。

「只有分層是不妥當的，未來應該要檢討改變！」鄭文燦說，採取分層的方式，當時是符合中央流行疫情指揮中心的法規，他認為牽涉到包括疾管署、民航局、疫情指揮中心以及地方政府協辦的問題，雖然沒有違反法規，但在動線上容易形成破口、增加防疫風險，未來要讓防疫規範提高，針對機組員的防疫旅館，將來應該採取獨棟或單一旅館的方式才妥當。

鄭文燦強調，諾富特一直都是中央管，到現在還沒有納入桃園市政府管理，只是說其中一棟要符合防疫旅館的規定，市府要定期檢查而已。

桃園市觀旅局指出，華航諾富特飯店一館為正常營運的國際觀光旅館，可接受一般旅客入住，二館則申請為防疫旅館，由民航局依相關防疫住宿計畫當外籍航空機組人員的防疫處所。

觀旅局調查發現，華航將一館高樓層的員工宿舍，當華航自己機組員檢疫處所，是依民航局「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施」辦理，並非經市府核定，因此旅行社申請旅遊補助時，旅客入住的一館仍屬一般營運、非防疫旅館範圍，審查時並未禁止申請入住，二館則已列為防疫旅館、不開放一般民眾入住。

觀旅局強調，桃園市政府推出「作伙來桃園-團體旅遊補助計畫」及「桃園魅力金三角旅遊計畫」方案，各項推廣方案都會嚴格審查。

(中時 )