旗開得勝最新一集的節目中，特別邀請新北市教育局張明文局長，暢談新北市教育政策的施政成績。新北市教育局在各科人員的通力合作下，讓新北市成為全國最多第一的教育局處，更有六大首創，針對高中技職生推動適性發展。

【受母親影響鍾情教育事業 張局長的教育之路歷練豐富】

能夠持續服務於教育界，並不斷推出創新計劃，張明文局長憶道，這分熱忱是因為看到當年以育幼院長身分退休的媽媽，對孩子奉獻出無私的愛，深深影響著自己，也奠定他以教育為職志，為下一代多做一點。張明文在35歲時成為最年輕的教育局長，除備感榮幸外，更多的是對教育貢獻己力的責任，也由於年紀輕輕就當上局長，他深感自己經驗不足，因此邊做邊學，教育之路走得格外艱辛。

(如此著重在教育，主持人張啟楷不禁疑問張明文對於教育的執著是什麼？原來是來自育幼院長的母親的耳濡目染，進而對於教育工作有一分熱忱。/中時新聞網攝)

張明文從地方累積經驗，日後進入教育部擔任教育司長等職位，再擔任新北市教育局長，有了從地方進入中央，再從中央走出地方的歷練，在推行教育政策上更加成熟。

【侯市長僅交代兩件事 張局長使命必達做到最完善】

張明文局長表示，上任後新北市長侯友宜僅交代他做好兩件事，一為「做適性發展」，二為「做好品德教育」，讓每個孩子都能夠發揮自己的潛力，並給予最大的支持。他首創六大政策，讓新北市技職教育體系更加完善，其分別為：

1.適性發展

2.技術型高中雙語教育政策

3.新北學霸—建教合作圓夢獎學金

4.全國唯一八年一貫珠寶金工班

5.最多職業試探暨體驗教育中心

6.打造國際技職教育藍圖

張局長認為，一般教育占50%的孩子，而技職教育也占50%，只要專注規劃好技職教育，就等於所有的孩子都照顧到了。他也規劃在技職教育中融入實用英語教學，使擁有一技之長的學生能和世界接軌，甚至前往國外就業。

(打造全國教育六大首創，其一是培養國際技職人才，讓每位學生都能有語言和技術，具有雙核心能力。/中時新聞網攝)

【培養國際競爭力 張局長籲重視技職教育】

張明文局長表示：「發展技職教育是提升台灣競爭力的一項重要政策，因此呼籲全國各縣市都重視技職教育。」新北市近期也首創：參加國際競賽若得獎，中央補助120萬，新北同樣加碼補助120萬，讓得獎者享有和奧運一樣的待遇。另外更撥出4年4億預算推動「贏得未來技職教育的人才計畫」，分別為：職業試探，雙語教學，以及新產業。不僅讓學生適性發展，更將學術與產業完美接軌，培養出國際級的技職人才。

(中時新聞網)