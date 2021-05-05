KIA總代理台灣森那美起亞積極布局台灣市場，並以最快速度導入最新世代KIA車款服務消費者。其中近期發表的KIA全新GUV（Grand Utility Vehicle）全功能豪華休旅Carnival，上市至今在短短不到3週時間內，累計訂單突破520張，創下銷售佳績。

台灣森那美起亞表示，Carnival以TRENDY DESIGN革新設計、LUXURY COMFORT奢華舒適、PIONEER TECHNOLOGY前瞻科技三大產品DNA，融合MPV的高乘載機能和SUV的運動風格元素，為車壇打造全新GUV全功能豪華休旅。

在主動安全科技上，KIA Carnival全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，搭配同級唯一BVM盲區顯影及BCA盲點導正輔助系統、與多項完整的主被動安全配備，加上多機能全尺寸車室座椅變化，包含同級唯一可反向調整變化的第二排座椅，成為家庭最貼心且安全的陸上移動頭等艙。

除了層峰休旅級距表現亮眼外，多次蟬聯每月同級進口小車月銷售冠軍的KIA Picanto，自去年下半年至今年4月，不僅以累計銷量達1373台持續穩坐銷售總冠軍寶座，累計今年1至4月銷量更相較去年同期成長達97%。

(中時 )