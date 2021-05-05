遠傳電信宣布，即日起於遠傳全台直營、加盟門市開放申辦「Apple Watch獨立門號服務」，讓遠傳用戶能透過iPhone為家中長輩或孩子進行Apple Watch 家人共享設定，讓沒有iPhone的家人也能體驗Apple Watch，且家人使用的Apple Watch都可以有自己的獨立門號，隨時都能透過Apple Watch和其他人通話傳訊。

另外，透過「Apple Watch獨立門號服務」，不管長輩、孩子去到哪裡，用戶都能透過iPhone掌握即時位置，不用再擔心找不到人，而且家人還能使用Apple Watch的活動提醒、健康、健身等眾多功能，不但能隨時掌握家人的心率和健康活動狀況，如果長輩發生跌倒，還能主動撥打緊急服務電話、並傳送所在位置給緊急聯絡人取得協助，遇到危難狀況也可以一鍵SOS緊急求救。

遠傳並推出三大方案，供用戶參考。方案一：替家人買Apple Watch，月付399元手錶專案價只要4,400元起；方案二：家人已自備Apple Watch，兒童銀髮獨享超低月租只要129元；方案三：自己想買Apple Watch，搭配一號多機手錶專案價只要0元起。

針對為智慧手錶申辦門號，可區分為兩種情況，一種是門號與手機相同（One Number）服務，這一點全台五大電信都有提供。而如果想要為智慧手錶單獨申辦門號（手錶門號跟手機不一樣），則先前中華電信、台灣大哥大皆有提供相關服務，遠傳電信則是在已經跟進。

(科技)