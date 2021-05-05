《商情》料產量增加 拖累紐約棉花期貨跌逾1％ 10:012021/05/05 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 料產量增加，拖累周二紐約棉花期貨跌逾1%；因美國棉花主要產區出現降雨而緩解乾旱，令市場預估產量提高，加上印度新冠疫情肆虐可能降低需求量，投資人擔心供過於求，促使紐約棉花跌逾1%，為連續2個交易日下跌。 周二(4日) 美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨下跌1.19%，收盤每磅86.17美分；而7月棉花期貨下跌0.79%，報每磅87.17美分。 5月4日中國鄭州商品棉花期貨休市一日；庫存方面，截至5月3日，ICE登記庫存95536包，與前一日持平。(商品行情網) (時報資訊) #棉花期貨 #產量 #紐約 #跌逾 #CE 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 10多年未動 水泥漲價了 - 財經 - 工商時報 高鐵加碼拚國旅 祭「第二人半價」專案 - 財經 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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