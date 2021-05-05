料產量增加，拖累周二紐約棉花期貨跌逾1%；因美國棉花主要產區出現降雨而緩解乾旱，令市場預估產量提高，加上印度新冠疫情肆虐可能降低需求量，投資人擔心供過於求，促使紐約棉花跌逾1%，為連續2個交易日下跌。

周二(4日) 美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨下跌1.19%，收盤每磅86.17美分；而7月棉花期貨下跌0.79%，報每磅87.17美分。

5月4日中國鄭州商品棉花期貨休市一日；庫存方面，截至5月3日，ICE登記庫存95536包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)