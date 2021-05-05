封測廠矽格(6257)受惠測試需求暢旺，配合完成台灣聯測收購案挹注，2021年4月合併營收雙位數「雙升」至13.5億元，改寫歷史次高。展望後市，集團持續看好半導體市況，在相關測試產線稼動率持穩高檔下，對今年營運成長樂觀看待。

矽格公布4月自結合併營收13.5億元，較3月11.96億元成長達12.82％、較去年同期9.64億元成長達40.01％，為僅次於2019年10月的歷史次高。累計前4月合併營收48.54億元，較去年同期36.81億元成長達31.87％，續創同期新高。

矽格表示，半導體市況持續看好，集團主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售續旺，動態記憶體、比特幣及遊戲機晶片需求逐漸增加，致使測試產能吃緊，相關晶片測試線稼動率仍維持高檔。加計投資公司營收後，帶動矽格4月合併營收改寫歷史新高。

矽格轉投資的台星科(3265)動能亦見回升，4月自結合併營收2.35億元，較3月2.25億元成長4.22％、較去年同期1.89億元成長達23.81％，連3月回升、為近4年同期高點。累計前4月合併營收9.12億元，較去年同期7.64億元成長達19.37％，為近3年同期高點。

此外，矽格4月14日完成台灣聯測收購案，董事長黃興陽表示，除對矽格帶來營收併入挹注，亦將帶入動態記憶體、遊戲機、車用電子及網通客戶。後續配合矽格導入手機、網通、5G及電源管理客戶導入聯測後，預期雙方更能發揮產能互補優勢，未來營收增加可期。

矽格首季歸屬母公司稅後淨利5.57億元，季增達15.11％、年增達65.52％，每股盈餘（EPS）1.27元，淡季逆勢改寫新高。展望後市，在測試產線架動維持高檔下，集團對今年營運成長樂觀看待，看好5G智慧型手機晶片動能最強，目標5G貢獻自15％提升至25％。

(時報資訊)