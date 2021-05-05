中鋼(2002)第二季鋼價續漲，且4月出貨續旺，第二季獲利將維持高檔，雖周二股價下殺吸引外資等買盤進場；目前鋼價漲勢看到第三季，中鋼今早領軍上攻，績優的中鋼、中鴻(2014)、新光鋼(2031)等群起強攻。

中鋼4月鋼品出貨達到80.3萬公噸，雖較3月減少7萬多公噸，但含旗下中龍鋼鐵的出貨量，合計達到114.8萬公噸，優於規劃目標，且中鋼在開出5月內銷盤價後，早已接完內外銷訂單。中鋼集團中鴻，4月也出貨順暢，達到近18萬公噸目標。

隨著中國大陸宣布自5月1日起取消146項鋼鐵產品出口退稅，可望帶動中鋼、中鴻6月單月盤續漲，開季盤的棒線等產品，第三季鋼價也可望再漲。

中鋼(2002)受惠3月盤價續漲且出貨續增，3月自結合併稅前淨利56.37億元，再創合併報表以來的單月新高；比今年2月再增長46%，比去年同期虧損呈現大幅轉好；前3月自結合併稅前淨利130.99億元，比去年同期的虧損25.66億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺0.83元。

受惠鋼市熱絡，中鴻第一季稅後純益17億元，季增222%，每股純益1.18元，賺贏去年全年的每股淨利0.37元，較去年同期轉盈。

新光鋼第一季營收32.34億元，季增約20%、年增50.7%；稅後純益6.19億元，季增302%，每股純益2元，較去年同期轉盈。

中鋼上半年鋼價持續上揚，產品報價與中鋼牌價連動性高的鋼廠，如下游單軋廠燁輝(2023)、盛餘(2029)等，同樣受惠需求轉強及鋼價走揚、營收、獲利將同步攀升。

鋼價第二季漲勢確定，加上中國大陸宣布自5月1日起取消146項鋼鐵產品出口退稅，可望帶動第三季鋼價續漲；中鋼領軍，中鋼開高走高，績優股中鴻(2014)、新光鋼(2031)等早盤全面強彈，成為台股穩盤重心。

(時報資訊)