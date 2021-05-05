韓國起亞5日表示，旗下第一款電動車EV6，深獲歐洲車主喜愛，甫推出就已拿到一大堆新車預購訂單。同時，母公司現代汽車在當地也有新動作，計畫要將自己豪車品牌Genesis於6月時，首次搬到歐洲地區開賣。

起亞指出，在英國，法國，德國與其它主要歐洲國家，這款純電能的EV6電動車，新車預訂單已收到逾7,000張。同時，還有更多歐洲車主正加入預購行列。

4月份，起亞的首款EV6電動車於韓國問世，第一天就收到約2.1萬張來自韓國車主的預購單，並創下自己休旅車款新車預訂紀錄。

起亞原本預估，2021年在韓國的EV6銷售量只要有1.3萬輛就好，結果沒想到，當地EV6的預購單一下子就看到2.1萬張左右。趁勝追擊下，起亞也希望2021年在海外市場，能賣出1.7萬輛EV6。

起亞EV6在韓國售價在4500萬韓元至5500萬韓元間，約4萬美元與4.85萬美元左右。不過，加入政府補貼後，就可以不到4000萬韓元的價格擁有。

目前，EV6有兩種可供選擇的電池動力組，一是標準的58 kWh電池容量，另一則是長程版的77.4 kWh。

至於起亞母公司現代汽車也表示，將在2021年夏天時，於歐洲推出豪車品牌Genesis，希望能在高檔電動車市場先拔得頭籌。

現代指出，先於6月在歐洲的德國，英國或瑞士推出Genesis的G80房車與GV80休旅車款。同時，也會為當地車主量身訂做，預計在2021年讓G70房車與GV70休旅跟歐洲民眾見面。

現代汽車計畫，2022年之前，豪車Genesis的G80電動車與另外兩款純電能電動車都要在歐洲推出。5月初現代曾表示，2021年Genesis的G80與GV80會在中國大陸問世，希望能收復這個全球最大車市，自己過往已失去的半壁江山。

早在2015年，現代汽車就在韓國國內推出Genesis品牌，並陸續在美國，加拿大，俄羅斯，中東與澳州地區發表。主打豪車的Genesis，有G70，G80與G90房車，以及GV70與GV80休旅車款。

4月份，現代曾推出Genesis X電動車，就希望藉這款概念車，補齊自己純電能電動車的產品線。

(時報資訊)