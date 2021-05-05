美國聯邦眾議院共和黨黨團會議主席麗茲．錢尼（Liz Cheney）因譴責前總統川普稱他總統位置是被人偷走的說法，黨內兩名消息人士說，聯邦眾院共和黨人打算將她踢出領導階層。

路透社報導，其中一名消息人士今天說，眾院共和黨人最早將在12日表決，也就是兩週休會結束後的下一場預定會議。

父親是前副總統錢尼（Dick Cheney）的麗茲，目前是黨內在眾院領導階層的第三把手，54歲的她今年稍早已挺過一場類似表決，保住自己地位。

1月6日國會山莊致命暴動事件後，麗茲是投票支持以煽動罪彈劾川普的10位眾院共和黨人之一，但川普最後獲當時由共和黨把持的聯邦參議院宣判無罪。

麗茲也曾公開批評川普稱他總統位置是被偷走的說法。眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說，麗茲的批評分散了外界注意力，導致黨內向民主黨籍總統拜登傳達的訊息失焦。

拜登去年11月總統大選擊敗川普勝選，今年1月上任。

麥卡錫告訴福斯新聞（Fox News）：「我們不關切她在彈劾案中如何投票。我們比較關切的是她的工作能力…以及我們最好的下一步是什麼，以讓我們可以一同合作而非彼此攻訐。」

美國新聞網站Axios公布錄音檔報導，受訪前，麥卡錫沒有注意到麥克風已經開啟，說他對麗茲已經「失去信心」。

麗茲發言人發布聲明回應麥卡錫的訪問時說：「這關乎於共和黨是否要讓關於2020年選舉的謊言持續存在，試圖洗刷1月6日發生的事件。麗茲不會這麼做。這就是問題所在。」

外傳有數名共和黨人可能取代麗茲的位置，包括紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）。斯特凡尼克在川普2019年第一次遭彈劾前，在聽證會上替川普辯護，因而逐漸受到矚目。

(中央社)