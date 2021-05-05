行政院日前推出第三天然氣接收站外推方案，將把工業港再外推455公尺，引發環團討論；但近日卻爆出國軍膳食使用美國豬肉的狀況，這讓台北市議員羅智強不禁想問，民進黨連國軍都騙，討論三接站外推真的有意義嗎？

羅智強今(5)日在臉書指出，前國防部長嚴德發曾經霸氣宣示：「國軍所有豬肉供應，都是以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品。」但沒想到，民進黨連國軍都騙，高雄副供站被抓包，民進黨讓弟兄吃美豬。

儘管國防部解釋，這是美豬，不是萊豬，一切合法，但羅智強直言，這不能解釋，為什麼國防部長可以對國軍說謊？而連國軍都敢騙了，現在民進黨推的三接站外推，有任何意義嗎？

羅智強呼籲民眾踴躍參加公投，拒絕萊豬、保護藻礁，假設藻礁公投沒有通過，隔天民進黨就會說「唉呀對不起，是誤會啊，我還是覺得把三接站蓋在藻礁頭上比較好」，羅智強想問，到那個時候還能怎樣阻止民進黨？

(中時新聞網)