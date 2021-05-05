案1149持造假核酸檢測陰性登機返台，涉及偽造文書等嫌疑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日宣布後引起熱議。桃園地檢署指出，目前全國正值加強防疫的時刻，案1149行為實不足取，已分案主動偵辦。

檢方表示，案1149涉嫌在境外感染新冠肺炎後，仍持偽造核酸檢測陰性證明，並於5月2日搭機返台，經媒體報導後，引起社會關注，造成國人不安。因目前全國正是加強防疫的嚴峻時刻，此行為嚴重危害防疫，並對國人健康造成極大隱憂，實不足取，已經主動分案偵辦。

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(中時 )

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