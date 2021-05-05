華航群聚愈演愈烈，昨天確診的男機師（案1153）曾在自主健康管理期間（4/29）跑去酒吧射飛鏢，並前往海真私房菜用餐，讓民眾人心惶惶，但指揮中心卻說不排除是境外感染。對此，名醫沈政男認為「境內感染」的可能性高，並指出在自主管理期跑去射飛鏢，顯示華航根本有能力負荷過去機組員7+7的檢疫規定，並示警如果檢疫規定再不改，恐怕連其他國籍航空也會爆發群聚感染。

沈政男昨在臉書分享，華航群聚事件的起因為何，從昨天確診的機師（案1153）來看就很清楚。他在4月18日回台，在「住家檢疫」到4月21日，也就是說個案沒有住在華航檢疫旅館，卻照樣感染確診，因此檢疫旅館並非是此群聚發生的主因。

沈政男表示，陳時中昨表示「案1153無法排除是境外感染」，但問題是ct值為13，而且返台已13日才發病，很顯然就是境內感染。而且該機師在4月21日出關前採檢的結果為陰性，「請問，這是不是偽陰性？從ct值判斷，應該這時還沒感染。」

沈政男指出，案1153在4月25日因為回溯採檢，再驗一次，仍是陰性，這時很可能就是偽陰性了。按照3＋11的規定，這名機師應該自主健康管理，不然就是被派飛，但個案卻在4月29日跑去酒吧射飛鏢，然後5月1日發病才主動通報，採檢確診。「你看，這些機師是不是把自主健康管理當成耳邊風？4月29日都已經發生群聚感染了，還敢在自主健康管理期間去酒吧射飛鏢！」

沈政男說，機師（案1153）還與空姐（案1154）在4月29日有所接觸，而空姐的ct值為14，顯然就是4月29日當天被傳染的。而上述提及這些狀況，其實就是華航一個多月來形成感染鏈的一個縮小版。

沈政男表示，因為機組員的檢疫規定從過去的7+7變5+9，最後再變成「3+11」，導致偽陰性大增，許多人驗出陰性的結果後跟著鬆懈，於是傳給同事與家人，甚至在自主健康管理期間到公共場所趴趴走。而指揮中心還在考慮是否要將機組員的檢疫規定改回去，但重點是大家在自主管理期間務必遵守規範，別再趴趴走。

沈政男示警，如果繼續沿用「3+11」的檢疫規定，其他國籍航空公司也可能出現群聚感染，當務之急不是清查檢疫旅館，而是趕緊把機組員檢疫規定改回7+7，並落實自主管理（也可以派飛），不要讓他們去酒吧射飛鏢了。

最後，沈政男也大嘆，華航檢疫旅館不是最近才運作，如果沒有3+11這個破口根本不會群聚，7+7的檢疫規定華航當然可以負荷，否則怎麼有空去酒吧射飛鏢？

(中時新聞網)