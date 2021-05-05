諾富特飯店爆一般客與居檢者混住 王國材：責成民航局急處理

華航園區諾富特飯店染疫風暴持續延燒，現又爆出諾富特既是防疫旅館、又對外招攬客人，甚至拿到桃園市政府補助讓70名旅客入住，交通部長王國材指出，中央、地方都很努力，類似狀況可以檢討改進，至於機組員居檢是否拉回「5＋9」，他則表示要尊重指揮中心的安排，希望能在經濟與防疫中找到平衡。

王國材說，諾富特的二館是申請為防疫旅館，一館提供國內機組員住，整個防疫旅館規範都有嚴格規定，例如要分流分層、電梯不可混用，他已責成民航局針對機組員的管理，檢視有無遺漏之處，並配合疫情指揮中心處理。

王國材表示，全世界對機組員都有例外管理，國內經濟現在要靠航空貨運，尤其經濟價值高的產品出貨，經濟、防疫要求得一個平衡點。

至於諾富特成為4不管地帶，疫情破口是桃園市政府還是交通部民航局的責任？王國材強調，中央和地方都很努力，能改進的地方也會一起努力。

立委洪孟楷今在立法院交通委員會上質疑，防疫旅館到底是誰管、交通部觀光局有沒有掌握名單？如果諾富特飯店被列為防疫旅館，是誰負責抽檢？王國材回應，疫情指揮中心有訂指引，是由地方政府去要求。

(中時 )