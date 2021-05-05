從風水學來看，寢室的方位跟居家運勢息息相關，裝潢或擺設得宜更可以招桃花！搜狐網命理專欄分享，床頭、床尾、窗邊、房門朝向都是桃花位，另外也能依據生肖來尋找所屬的方位，可依據指定位置去擺設吉祥物或是居家飾品，就能在無形中增加異性緣，早日告別單身。

▍1.床頭

床頭的方位不只對人們的睡眠品質有著關鍵性的影響，對於單身或已婚夫妻來說，更是氣場非常強的桃花位！多數人喜歡讓床頭朝向北方，並會擺放床頭燈增加氣氛，都能夠加強桃花氣場。

▍2.床尾

俗話說，夫妻床頭吵，床尾和，意味著夫妻之間只有一張床的距離。然而，寢室內的床尾象徵著桃花氣場，不論對已婚夫妻還是單身男女都很重要，因此不宜太混亂，必需維持整齊乾淨，才能夠加強整個房間的桃花氣場。

▍3.窗邊

寢室旁的窗戶，大多具有能夠見到陽光的設計，除了接收日光及空氣流通的作用，也是房內桃花氣場最強的方位，可以在窗邊擺放花卉，或是成雙成對的飾品都有助於單身男女脫單，同時對於夫妻感情也有增溫效果。

▍4.房門方位

依據寢室大門的朝向也能找出桃花氣場！如果房門朝向西南、正東，桃花位在正南方；房門朝向西北、正西，桃花位在正北方；房間門朝向西南、正北，桃花位在正北方；房門朝向東南，桃花位則在正西方。

▍5.生肖

以生肖自身的八字五行關係來說，各生肖在房間內裡所屬的桃花方位也不一樣，生肖鼠、龍、猴的桃花方位在西方，生肖馬、狗、虎的桃花方位在西方，生肖雞、牛、蛇的桃花方位在北方，生肖兔、羊、豬的桃花方位則在南方。建議可以依據各自合適的方位去擺設吉祥物或是居家飾品。

(中時新聞網)