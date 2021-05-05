NBA官方今天公布四月分東西區最佳球員，分別由尼克蘭道爾與勇士史提芬柯瑞獲選，其中柯瑞神奇般的單月表現可在歷史上占有一席之地。

柯瑞在4月15場比賽繳出51.8%的投籃命中率、46.6%的三分球命中率以及90.8的罰球命中率，成為NBA史上能在單月至少出賽10場以上第一位跨過180俱樂部門檻的球員。

柯瑞單月投進96顆三分球改寫了聯盟紀錄，場均37.3分創生涯新高，6.1籃板、4.6助攻，每場比賽投進6.4個三分球，成為現役球員中第三個單月場均得分超過37分的球員，完成詹姆斯與杜蘭特都未能做到的壯舉。

這是柯瑞生涯第8次獲選單月MVP殊榮，超越「大鳥」伯德和「郵差」卡爾馬龍，追平「字母哥」阿提托康波、保羅和韋斯布魯克，並列NBA歷史第8、現役球員並列第4。

籃網哈登生涯11次當選單月最佳，排名NBA歷史第6、現役第3；杜蘭特14次當選單月最佳，現役第二、歷史第四；詹姆斯40次當選單月最佳，NBA歷史遙遙領先群雄。

已故「小飛俠」布萊恩17次當選單月最佳，NBA歷史第二；「籃球之神」喬丹以16次當選單月最佳，排名NBA歷史第三。

(中時 )