「為什麼要浪費醫療資源？」一名網友在臉書控訴，昨日晚間在板橋看到身穿藍衣的男子叫救護車，醫護人員趕到現場後發現對方身上並無異狀，了解情況後才知道，男子因等不到公車，異想天開想搭救護車，事情曝光引發上千網友撻伐，憤怒表示「應該直接送火葬場」。

原PO昨（4）日於臉書社團《爆料公社》表示，晚間目睹在板橋家樂福前的公車站牌，一名身穿藍衣的男子叫救護車，醫護人員趕到現場後，卻發現男子身上無任何外傷及病症，並詢問為什麼要叫救護車，男子表示，本想坐公車去醫院，但遲遲等不到公車，所以才叫救護車，在一旁目睹全程的原PO傻眼直呼，「我聽完超想打他的，為什麼要浪費醫療資源？」

據了解，該名男子於3日也曾打電話叫救護車，表示自己受重傷，但醫護人員到現場發現他根本沒受傷，男子才急忙改口「我不用你們載了，醫院也不用去了」，孰料，4日晚間男子又再度叫救護車，並在電話裡稱遭家人毆打，醫護人員為求慎重，再次出動趕到現場，男子一臉無辜說「本來想搭公車但等不到，所以才想要你們過來載我一下，不用去醫院了」。

貼文曝光後，引發網友怒火，「打救護車當Uber啊」、「直接送火葬場啦」、「我是醫護我就直接毒打」、「要上車可以啊！先打一頓」、「為何不直接叫靈車」、「浪費醫療資源，跟他收費啊」等。

(中時新聞網)