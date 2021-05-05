行政院日前提出中油第三天然接收站外推450公尺方案，引發環團意見分裂，民眾黨立委蔡壁如痛批，行政院只用3張簡報說明外推地點，生態評估報告都未揭露，呼籲行政院立即舉行公聽會，公開所有資訊，免得有人利用片面資訊，影響珍愛藻礁公投。

蔡壁如指出，政院提出的替代方案感覺有效分裂環團，不過，外推方案還要做環差，呼籲行政院，大潭工程立刻停工，利用2年時間跟民眾深度溝通，不要政治力介入，更不能用缺電恐嚇民眾，沒有三接、核四不重啟也不會缺電。

對於政院三接外推方案，蔡壁如認為，政院外推方案太草率、不具體，許多關鍵問題說不清楚，例如外推後堤防具體大小、對於附近漁場的影響、水底生態調查等，外界一再要求府院資訊透明，拿出誠意對話，但政院卻像擠牙膏「問到那裡、擠到那裡」，甚至答非所問、實問虛答。

蔡壁如根據所掌握的資訊研判，政院「外推方案」只是外推加浮動式碼頭概念的原地微調，無法避開藻礁生態問題，也沒有解決觀潭海象不佳無法操作的風險，她認為，長期還是要推動遷址台北港才是真正的替代方案。

「不三不四不缺電」，蔡壁如呼籲8月28日珍愛藻礁公投案投下同意票，用實質選票監督政府，畢竟行政院長蘇貞昌不三不四，政策常常變來變去的作法，唯有用民意監督政府，說不一定2年內可以提出更好的方案。

(中時 )