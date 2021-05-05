心誠鎂行動醫電今日宣布與全球生物科技領導者CSL Behring(CSL)策略性合作，採用心誠鎂研發的新一代震動篩孔式霧化技術平台，共同進行CSL血漿衍生免疫球蛋白的開發(CSL787)。CSL將全權負責此組合產品的開發和量產上市，心誠鎂則主導研發可霧化CSL藥物的專用霧化器，心誠鎂將獲得簽約金和各開發階段里程金。隨著此專用霧化器的量產與供應合約生效後，心誠鎂將可同時獲得專用霧化器的銷售收入與該藥物產品全球淨銷售額分潤作為權利金。

目前CSL787一期臨床試驗已經展開，第一位受試者已於2020年12月參與試驗。並採前瞻性、多中心、隨機分配、雙盲、安慰劑對照的試驗，目的為研究健康受試者與患有非囊性纖維化支氣管擴張症的受試者在單次與多次遞增CSL787霧化劑量下，藥物之安全性、耐受性、藥代動力學、藥效學和探索性功效。

心誠鎂執行長鄭傑升表示，與全球生技醫療大廠CSL合作，證明了獨家霧化平台AdheResp能成功將生物製劑由靜脈注射(IV)轉為口鼻吸入遞送途徑，這項突破性的技術應用能夠以吸入方式遞送抗體、胜(月大)和蛋白質類藥物，讓藥物更容易且直接地到達呼吸道，公司技術平台可透過客製化提升各種類型藥物的遞送效能，並符合特定效能的需求。

CSL血漿產品開發資深副總裁Douglas Lee指出，期盼與心誠鎂的合作，可展現吸入性免疫球蛋白對於呼吸疾病患者的治療潛力。

(時報資訊)