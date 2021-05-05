大陸玻璃市場漲風帶動產業面火熱，台股玻陶股近來走勢強強滾，然而5月一開始台股接連2交易日崩跌，使得玻陶股漲多之際面臨強大賣壓，隨著周三台股止跌趨穩，類股早盤先下測後拉回，指數呈現正向走高姿態。和成(1810)昨日獲外資買超逾1900張，股價加油今早當領頭羊，大漲逾5%；台玻(1802)止跌反彈突破30元，冠軍(1806)、凱撒衛(1817)拉回盤上，隨後中釉(1809)由小跌轉漲，趕上同伴步伐。

受惠房市熱絡，玻璃材、衛浴產業也跟著水漲船高，大陸市場更是打破春季為銷售淡季的往常，今年大陸3、4月玻璃市場卻異常火爆，根據大陸多個平台報價，3、4月主要浮法玻璃廠家均上調產品價格十餘次，期貨市場更為猛烈，截至4月30日收盤，大陸玻璃期貨主力合約最高觸及2424元/噸，繼續刷新歷史新高。4月份累計漲幅超過14%。

整體產業面向好，玻陶股成為4月當紅炸子雞，然而5月之始，台股驚濤駭浪跌破萬七大關，散戶傻眼急忙出場，台玻在5月3日登上新高價36.75元，隨後賣單湧出，一路滑到30元之下，壓力釋放後低接買盤急進場，股價黑翻紅，大漲4%。冠軍昨日觸及13.5元低點之後，今日未再破底，多方信心回籠。和成周二獲外資買超逾1900張，多方吃補今早上攻火力猛，衝高半根漲停板成為類股領頭羊。類股指數一路加溫，10點過後漲幅逼近4%。

(時報資訊)