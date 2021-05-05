聯電(2303)公告，美國集體訴訟案和解，支付300萬美元。聯電ADR收漲2.2%，但今早電子股仍承壓，聯電盤中跌0.8元，跌幅約1.5%。周一，外資反手買超聯電1407張。

美國司法部起訴聯電違反營業秘密保護法，衍生集體訴訟案，美國法院核准聯電與原告和解，聯電支付300萬美元作為集體訴訟和解基金。

聯電指出，原告Kevin D. Meyer於2019年代表自己及其他購買聯電美國存託憑證（ADR）之人，在美國紐約南區聯邦地方法院對聯電及若干高階經理人以違反美國1934年證券交易法及Rule 10b-5等為由，提起集體訴訟。

聯電4日公告表示，法院於美東時間2021年5月3日核准公司等與原告Kevin D. Meyer等人集體訴訟和解協議。聯電支付300萬美元作為集體訴訟和解基金，用於分配予參與集體訴訟的原告及支付原告律師和法院相關費用。

美國司法部是於2018年11月起訴聯電違反聯邦營業秘密保護法案件，聯電2020年與司法部達成和解，司法部同意撤銷對聯電的指控，包括共謀竊取多項美光（Micron）營業秘密、和專利有關的指控、以及可能從4億到87.5億美元的損害賠償及罰金等。先前，聯電承認侵害一項營業秘密，同意支付美國政府6000萬美元的罰金，並在3年自主管理的緩刑期間內與司法部合作。

聯電第二季營運展望樂觀，預期第二季將持續供不應求，產能利用率維持100%，晶圓出貨量將增加2%，平均售價將揚升3%至4%。以此推估，第二季營收將季增5-6%，再創新高；聯電公司並預期，今年整體ASP將成長近10%，較前次法說預估的數字上調。

聯電同時宣布，斥資1000億元擴充南科晶圓12A廠P6廠區產能，由客戶預付訂金方式，確保取得P6未來產能的長期保障，聯電則可在兼顧長期獲利能力與市場地位的目標下穩健成長。

(時報資訊)