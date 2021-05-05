台北市長柯文哲近來民調低迷，排名經常「吊車尾」，與全盛時期相差甚鉅。柯昨日（4）受訪時稱「民調都是用買的」，並自信表示自己只是不買民調，所以民調才會這麼低，否則民進黨也不會如此怕他。對此，民進黨前立委林濁水諷刺：「民進黨的確曾很怕柯文哲，但那已經是2014年底到2019年初的事了。」讓不少網友在臉書按下「大笑」的表情，並留言狠酸柯是在為自己壯膽。

根據《中國時報》昨日報導，柯文哲受訪時語帶不屑稱「民調都是用買的」，並說自己只是不買，不然民進黨為何要怕柯文哲，還嗆聲稱大家有本事來北市做民調，看誰能高過他。雖未指名哪個單位，也被外界質疑是在指涉民調前段班的侯友宜、桃園市長鄭文燦。

針對柯文哲的言論，林濁水昨日在臉書發文表示：「民望低？柯文哲說，只是不肯買民調 不然為什麼民進黨怕我怕成這樣。民進黨的確曾很怕柯文哲，但那已經是2014年底到2019年初的事了。」

此文一出，不少網友按下「大笑」的表情，紛紛留言：「他自己要壯膽啊！」「真是太好笑了！」「無膽匪徒？」「反正成事不足敗事有餘，柯文哲只要民調拉不起來，就維持綠白之間，除非有機會竄升才會轉藍。這主要還是構築在綠營支持者比較好騙上」、「民進黨不是怕柯文哲，綠營支持者應該是討厭柯文哲吧！」。

(中時新聞網)