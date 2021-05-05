台北地檢署偵辦北市中山警分局集體包庇色情案，繼起訴2名員警、10名業者後，5日第二波偵結起訴。檢方查出，包括中山一派出所管區及分局偵查隊，共有8名員警涉嫌收「嘉儷寶」等酒店、卡拉ok4家業者賄賂，5年多來共索賄556萬元，5日依《貪汙治罪條例》違背職務行賄、受賄等罪起訴大直派出所副所長涂維廉等6名員警及5名業者，並以涉貪員警惡性重大，建請法院從重量刑。

6名被起訴的員警，包括4名轄區派出所員警涂維廉、吳翊銘、陳彥安、張寧、2名偵查隊員陳錦男、許峻銘，6人目前皆在押中，6人均全盤否認有任何索賄、收賄情事。其餘5名業者邱信瑋、朱永智、張矩豪、巫麗貞為嘉儷寶酒店集團幹部、少爺，與一水鄉卡拉OK業者相同雲皆坦承犯案，邱男亦在押中。

檢方痛批，涉案員警身為公務員，領取國家俸祿，卻長期向酒店業者收取賄款，並於執行臨檢時，自甘配合業者，未落實取締，嚴重違背警察職權，罔顧警察職業的尊嚴，且犯後仍否認，毫無悔意，因此建請從重量刑。

檢方查出，嘉儷寶酒店負責人曾小琪涉嫌自2011年開始，按月行賄中山警分局多名官警，換取消防安檢及臨檢勤務時放水，起初該集團旗下只有2家店，直到2018年為止擴展為4家店，員警按月收取的規費，也從4萬元上漲到13萬元，另業者每逢三節還加碼行賄，並招待管區員警上酒店喝花酒。

北檢是於今年2月第一波偵結，起訴曾小琪姊妹及會計、白手套共10人，以及涉貪員警陳俊安 、李功華2人，今天則是第二波偵結，追加起訴涉案員警及業者共11人。

(中時新聞網)