美國商務部長雷蒙多表示，商務部正敦促台積電等台灣企業優先滿足美國汽車業者需求，緩解晶片短缺問題。台積電指出，支援車用電子客戶的產能需求是首要考量。

路透社報導，雷蒙多（Gina Raimondo）出席美國商業團體「美洲國家協會（Council of the Americas）」的一場活動，在回答通用汽車（General Motors）主管提問時表示，「我們正努力看能不能讓台灣和台積電優先滿足我們汽車企業的需求，因為有許多美國工作岌岌可危。」

台積電表示，公司正盡所能為客戶解決晶片供應面臨的挑戰。今年1月宣布支援車用電子客戶的產能需求是首要考量，從那時起，台積電便與其他客戶合作，動態調整、重新分配晶圓產能，以支援全球汽車產業。

只是美國德州的暴風雪，及日本晶圓廠生產中斷的意外，讓車用晶片短缺現象進一步惡化。台積電指出，總裁魏哲家於4月線上法人說明會中預估，在生產力提升的情況下，台積電客戶車用半導體元件短缺的現象可望於第3季大幅改善。（編輯：楊凱翔）1100505

(中央社)