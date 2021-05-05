進口美豬到哪去？臉書粉絲專頁「靠北長官」一篇貼文指出，高雄左營副供站的豬排外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國，國防部發言人史順文昨表示，相關標示符合衛福部規定。該說法引發討論，資深媒體人黃暐瀚今（5）日在廣播節目中直言，「說謊的發言人就不適合再發言了」。

國防部發言人史順文昨表示，外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國，此舉符合衛福部標示規定，並出示檢驗報告指出，副供站為維護官兵健康，在3月11日將肉品送去檢驗，確定沒有含瘦肉精，產品標示也是符合衛福部規定，官兵可以放心，沒有問題。

對於國防部發言人史順文昨天記者會上的說法，資深媒體人黃暐瀚今在廣播節目直言，「說謊的發言人就不適合再發言了」。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

對此，黃暐瀚今在廣播節目「POP撞新聞」中表示，國防部已認證海軍在吃美豬一事，並直言「說謊的發言人就不適合再發言了」，史順文昨天的記者會內容講得雲淡風輕，「其實我覺得很難過，因為我要拿史順文打史順文」。

昨天史順文說，「我們有標示、我們有檢驗，所以沒問題」；但黃暐瀚認為，問題大了，他指出，去年就有人列出國防大餐菜單，早餐吃鳳梨炒豬肉、午餐鳳梨豬肉排骨湯，國防部都駁斥，且去年12月22日，史順文被問到國軍是否會吃到美豬？當時史回答，為促進國內農畜產業發展，國軍所有豬肉供應，皆以國產豬肉為原則，也會優先使用國產豬肉食品，且各供應站冷凍豬肉合約到2022年底。

針對史順文說法，黃暐瀚指出，既然都說合約到2022年底，為什麼又說，未來會標示清楚。黃暐瀚以為，「未來」可能是2023年，沒想到卻是不久後的現在，他質疑，為什麼不跟大家講清楚？如果是一個負責任的發言人，應該講美豬只要不含萊劑，台灣所有人都可以吃，軍人也可以吃，這才對嘛，卻拿出合約來搪塞、轉移焦點，讓大家以為國軍在2022年以前都不會買美豬，結果現在被抓包有美豬，又說有標示、是合格的。

黃暐瀚強調，吃美豬不是需要擔心的事情，在台灣也合法，但不要用騙的，或是說去年史順文在說這些話時，就已經知道軍隊本來就有吃美豬了？「騙人啊，這樣不好」。他也在臉書表示，「說了半天，還不是要國軍扛？」「都是騙，這個政府，只剩騙？」

(中時新聞網)