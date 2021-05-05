由於疫苗接種速度趨緩，美國總統拜登今天宣布改變聯邦策略，大型接種中心改為較小型、地方型施打站，力拚7月4日前全國7成成年人完成部分接種，完全接種人數要達1.6億人。

「紐約時報」報導，拜登下令數以萬計藥局提供無須提前預約的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗施打服務，增設臨時性行動診所，並運送更多疫苗到鄉村診所。聯邦政府也決定，若指定日期某些州未下訂完整配額，多出的疫苗將由政府改配送到其他有需要的州。

拜登表示，「我們會堅持下去」，最終「大部分人會被說服，知道他們若不接種，就可能會造成其他人生病，甚至死亡」。

拜登也在講話中承諾增撥款項進行推廣行動，試著說服仍在猶豫的人接種，以保護自身與他人健康。

衛生官員判定群體免疫可能仍難達成，但若至少7成人口部分接種，全國就能逐步解封。

截至3日為止，美國有超過1.05億人完整接種疫苗，至少接種過1劑疫苗佔全部成年人至少56%，也就是1.47億人。聯邦官員表示，疫苗接種已大幅降低各年齡層的感染率、住院率與死亡率。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）110050

(中央社)