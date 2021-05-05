玻利維亞居民稱目睹外星人

玻利維亞聖塔克魯茲（Santa Cruz）居民最近目睹了不尋常的幽浮（UFO）景象，他們說，「外星人」不但在房舍上方盤旋，還降落地球。

據阿根廷《論壇報》（El Tribuno）和印度《共和世界》（Republic World）報導，這些「外星人」後來走出太空船，在蒙提亞古多（Monteagudo）鎮四處逛了一陣才離開。據說這些「外星人」看來很像神秘的吸血妖怪「卓柏卡布拉」（chupacabra），身高約30公分。

此外，當地居民說，在這些生物出現前，他們看到空中出現一圈光暈，甚至說「外星人」在四處逛後返回太空船，接著飛向不明的目的地。而「外星人」造訪過留下的唯一痕跡，就是草地上的圓圈。其中一位名叫阿里亞加（Javier Aliaga）的目擊者說，當這幽浮飛向空中時，他聽到如雷般的撞擊聲。

玻利維亞疑似出現不明飛行物

An alleged #alien terrorizes Santa Cruz, Bolivia after #ufo lights spotted in the sky, 27 April 2021. Witnesses describe creature "has very large eyes, but cannot see, and who has hands with three fingers" More info at https://t.co/BUxyUUZfnW #ufotwitter pic.twitter.com/ScmxeB8LkX — UFO Sightings Weekly (@weekly_ufo) April 30, 2021

傳說中的神秘吸血妖怪「卓柏卡布拉」（chupacabra）

近幾個星期來，幽浮出現的頻率大增。據美國民間組織「國家幽浮報告中心」（National UFO Reporting Center）提供的資訊顯示，去年美國外星太空船出現的次數增加約1,000次，共達7,200次。而據該中心說，2020年12月時，航班機組員至少兩度目睹可能是真的幽浮。

(中時新聞網)