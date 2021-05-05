31歲印尼變性網紅露那（Lucinta Luna）以一首〈Bobo Di Mana〉打開知名度，日前她卻突然曬出一段影片，興奮宣布自己懷孕的喜訊，透露自己還能感覺到胎動，消息一出讓社會譁然，不少網友都質疑她的說法，甚至毫不留情地酸道：「妳今天又在演哪一齣」。

露那上月底在IG發布一段3分鐘的影片，只見畫面一開始朋友們在鏡子前開心自拍，下秒卻看到露那痛苦地抱住肚子，難受到一度得攙扶一旁的椅子才能勉強站立，接著她跌跌撞撞衝進廁所乾嘔，朋友還貼心遞上驗孕棒，焦急在廁所外等候結果，沒多久露那便宣布自己的懷孕喜訊，還忍不住激動落淚。

露那坐在馬桶上激動落淚。(圖/翻攝自露那IG)

之後露那再度上傳影片，她告知男友自己已經懷孕，對方則詢問是否有去醫院檢查過，她回答是用驗孕棒檢查，要求男方負起責任，更透露自己能感受到明顯胎動，肚裡的寶寶一直踢讓她感覺很不舒服，連走路都需要朋友在一旁攙扶，戲劇化地展開讓網友全都看傻了眼。

不少網友都等著看好戲，忍不住狂酸露那，「我猜不久就會流產了」、「應該是蛔蟲在踢」、「才懷孕幾天就會踢？通常都要有4、5個月吧，我真的快笑死」、「我現在懷孕3個月都還沒被踢過」、「那個應該只是吐痰吧」、「出生之後讓我知道，我想去探望嬰兒」。

(中時新聞網)