台灣賓士公布21/22年式S-Class將導入8缸動力車款S 580 4MATIC L。而S-Class將提供包括S 350 d、S 350 d L、S 450 4MATIC L及S 500 4MATIC L等多種車款選擇。

S 580 4MATIC L搭載V型8缸渦輪增壓汽油引擎，以精緻的運轉品質造就寧靜的駕乘表現，尤其切換到SPORT模式時，亦可提供渾厚的引擎聲浪，530匹最大馬力加上48V高效輕油電系統可額外注入的22匹動力，僅需4.4秒即可完成0-100km/h加速。

(中時 )