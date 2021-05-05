一名已婚的台北地檢署男檢察官4月初離職轉任律師，傳出並非生涯規劃，而是遭廉政署跟監拍到，上班時間一週兩次外出到旅館休息，其中一次還載著一名長髮女子進林森北路摩鐵，遭北檢移送檢察官評鑑委員會，因此才閃電離職。

據《鏡週刊》報導，廉政署政風人員於2月初連續兩天直擊，這名男檢察官下午時間離開辦公室，第一天是搭計程車到長春路一間商務旅館待了約75分鐘；第二天更開著白色賓士，載一名長髮女子一起進入林森北路知名摩鐵，同樣約75分鐘後離開。

對此，男檢察官回應，去商務旅館是因身體不適、請假前往休息；而長髮女子只是朋友，2人相約碰面並未逾矩。

據了解，男檢察官遭人檢舉差勤不正常，上班時間會「消失」好幾個小時，疑有不正常男女關係，北檢報請廉政署立案，因此才會指派有「政風狗仔隊」之稱的查處機動小組進行跟監。

司法院政風處成立的「查處機動小組」，源於前法務部長陳定南2003年規劃，授權政風人員以任務編組跟拍方式，動態蒐證違反風紀、貪瀆的司法官和高階公務員，由於蒐證手段類似媒體狗仔隊，俗稱「政風狗仔隊」。

2011年廉政署成立，特蒐組更名為廉政查緝隊，受廉政署肅貪組指揮，支援北、中、南3個調查組辦案，也陸續查獲前桃園縣副縣長葉世文涉遠雄合宜宅案、前高雄地檢署檢察官井天博涉貪等大案。

2010年爆發高院法官集體貪瀆案後，司法院修訂「查處機動小組作業規範」，仿效法務部成立查處機動小組，近年來並且強化「清明專案」祕密會議、開辦「查處專精研習」，密訓法院政風人員蒐證問題法官。

(中時新聞網)