台北市立天文館表示，寶瓶座流星雨將在6日凌晨達到極大期，估計每小時流星數量將可達50顆。今年雖有月光影響觀看，但寶瓶座流星雨常產生具有明顯尾跡的流星，值得一看。

台北市立天文科學教育館表示，「寶瓶座η（eta）流星雨」是每年固定發生的中型流星雨之一，今年極大期約落在6日凌晨，屆時每小時的流星數量估計約為50顆。

天文館表示，寶瓶座流星雨的輻射點約在凌晨1時30分升起，於輻射點升起後到凌晨4時的天文曙光前皆可觀賞，不過月亮將在凌晨2時13分升起，可見流星數量將受月光影響減少，建議民眾選擇無月光的時間欣賞。

天文館指出，寶瓶座流星雨有個特色，就是當輻射點仰角愈低時，流星劃過的軌跡路徑愈長、尾跡愈明顯，今年估計會有許多持續1秒以上餘痕的流星，非常值得一看。

天文館表示，流星雨在極大期前後約一週的時間流星數量較多，因此3日到9日都是欣賞寶瓶座流星雨的好時機，欣賞流星之餘還可一併觀賞木星、土星和燦爛的夏季銀河。（編輯：李亨山）1100505

(中央社)