在相較於西方國家來說，社會風氣比較保守的亞洲，學校、父母教的性教育有限，很多男性會收看謎片，片中美麗風騷的AV女優，成了男孩們的性教育「老師」也被視為觸不到的夢中情人，不料有名幸運兒圓了眾多男性的夢，他因緣際會之下與知名AV女優相識相戀，本以為美夢成真，不料兩人半個月就分手，還是男方提的。

根據《日刊SPA！》，日本有名普通男性高木龍二（化名），今年36歲，是一名在建築公司任職的上班族，平時會看A片，非常喜歡其中某一個AV女優，女方的社群他都有追蹤關注，就這樣「追星」追了好多年，是非常死忠的粉絲。

某天他照慣例翻看女神的社群，發現她預計到一家酒吧舉辦活動， 高木龍二非常興奮，馬上趕過去參加，就想見夢中情人一面，當天高木龍二好運爆棚，不僅順利見到女神，兩人還開心地聊了天，他得到了女方的聯絡方式。

高木龍二表示，他們之後經常約出來見面，有一次兩人去喝酒，酒後女方問他要不要到他家過夜，當晚就順勢發生了關係，兩人也正式發展成戀愛關係，不只有開始是美夢，後頭都是惡夢，他說女友是AV女優，工作關係經常做愛這他接受，但沒想她收工後還是很有「性致」，一放假有空就要求連續做愛3、4次，高木如果因為疲勞而拒絕，女神就會生氣，懷疑他偷吃，因此他只能勉強硬上，但終究是行不通的，交往半年後，男方感到身心俱疲，只能忍痛選擇分手，揮別這場原本該是美夢成真的「惡夢」。

(中時新聞網)