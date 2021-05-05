工業電腦廠融程電(3416)受惠歐美客戶專案大單持續放量出貨，2021年首季合併營收連3季創高，帶動稅後淨利雙位數「雙升」達0.81億元、改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）1.13元亦創近6年半高點。在專案持續穩健出貨下，公司對第二季及全年營運成長審慎樂觀。

融程電股價去年10月初觸及86.7元、創逾9年半高點後拉回，隨後於70～78元間盤整，金牛年以來回升至75～85元區間震盪，今（5）日開高後震盪小漲0.77％至78.5元。三大法人近期偏空調節，本周迄今賣超229張。

融程電首季合併營收5.84億元，季增2.89％、年增達67.06％，改寫歷史新高。毛利率34.31％，優於去年第四季32.31％、低於去年同期38.93％，但營益率17.81％，優於去年第四季14.84％及去年同期16.21％，創4年半高點。

受惠營收規模擴大、本業獲利顯著提升，融程電首季業外雖因匯損轉為小幅虧損183萬元，稅後淨利仍達0.81億元，季增達17.17％、年增達55.85％，同步改寫新高，每股盈餘1.13元，亦創近6年半高點。

雖然首季工作天數較少，但融程電受惠歐系客戶車檢平板及美系客戶倉儲物流平板專案大單持續放量出貨，帶動首季營收連3季改寫新高，展望後市，由於上述歐美專案均為需求量高的長期大單，預期將維持穩健出貨，持續挹注營運動能，公司對今年營運審慎樂觀。

由於上述歐美專案均為長單，融程電對產品所需IC、晶片均已提前備料，預期第二季末才開始有些許影響，料件壓力及影響程度相對較輕，目前預期影響程度可望不大。公司正積極鞏固下半年料件取得，跟客戶協商漲價、或改採替代品因應。

看準企業行動化需求更為迫切趨勢，融程電規畫切入客戶具共通性、市場規模達25～30億美元的強固型筆電市場，作為推動長期營運成長的主動能。公司看好車檢、醫療、物聯網將是未來2～3年成長3大動能，力拚每年營收成長達20～30％目標。

融程電2020年合併營收創18.45億元新高、年增10.8％，稅後淨利2.56億元、年增6.16％，改寫歷史次高，每股盈餘3.55元，亦創近6年高點。公司決議擬配息4元、超額配發股利，並於5月28日召開股東常會。

(時報資訊)