憲法訴訟法明年1月4日實施，由於刪除機關就歧異見解聲請統一解釋的規定，司法院5日院會也通過修法，近日函請立法院審議；未來行政法院與普通法院間審判權爭議的處理，即藉由行政法院組織法準用法院組織法的規定，準用於各行政法院。

目前台灣的司法採二元訴訟制度，私法關係所生的爭議，原則上由普通法院審判，公法關係所生的爭議，原則上由行政法院審判；以前若同一事件，普通法院與行政法院發生消極的審判權爭議時，由大法官作成統一解釋，憲法訴訟法已刪除統一解釋的規定。

司法院今年4月28日已會銜行政院函請立法院審議，將審判權爭議解決規範，明定於法院組織法，以利統合普通法院與各專業法院間審判權爭議的處理，將審判權爭議交由終審法院作終局判斷，以明快解決法院間審判權爭議。

5日司法院院會又通過相關行政訴訟法部分條文修法，因應憲法訴訟法、法院組織法修正草案的修正，刪除有關審判權衝突解決規範的條文，配合法院組織法修正草案關於審判權歸屬爭議儘速確定的規範，增訂排除判決違背法令的規定。

(中時 )