北市勞動局公布2021年3月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有86家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為556萬元，其中遭罰最多的家福股份有限公司達109萬元，而前5名包含統聯汽車客運股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司等交通事業單位。北市勞動局長陳信瑜呼籲，資方應將勞工視為珍貴資產，而非單純的人力成本！

北市勞動局表示，2021年3月份罰鍰金額前5名，依序為家福股份有限公司（109萬）、威合股份有限公司（40萬）、統聯汽車客運股份有限公司（30萬）、台灣高速鐵路股份有限公司（20萬）、台灣大昌華嘉股份有限公司（18萬）。

「捍衛勞工的勞動權力，是我一直以來的施政的重點！」陳信瑜表示，透過各項專案檢查，對違法事業開罰，以維護勞工權益，是勞動局一直以來的重點工作項目之一。關於家樂福，陳信瑜指出，因遲遲未獲工會同意延長工時，所以也不斷遭到罰鍰，呼籲該事業單位，應積極並有誠意地和工會協商，以免一再觸法。威合股份有限公司、台灣大昌華嘉股份有限公司均有違反勞動基準法第24條第2項規定，未依法給付休息日工作之工資。台灣高速鐵路股份有限公司違反勞動基準法第39條規定，假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資。統聯汽車客運有限公司、台灣大昌華嘉股份有限公司則均有違反勞動基準法第32條第2項，延長工作時間超過法令規定。

勞動局表示，違法勞基法受罰的事業單位中，主要違法態樣前3名分別為：《勞動基準法》第24條第1項：平日延長工時未依法給付延長工時工資（22家）；第24條第2項：未依法給予休息日出勤延長工時工資（17家）；第30條第6項：出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止（17家）。陳信瑜說明，從統計來看，仍有許多事業單位沒依法給予勞工應有的加班費，也有許多事業單位，認為勞動相關法令非常繁雜，而對法令規定不夠熟悉，或是誤解法規內容，因此造成違法。

「開罰只是手段，輔導才是核心價值！」陳信瑜說，為協助雇主遵守法令，她一上任就推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「臺北市民服務大平臺」（https://service.gov.taipei/Department/AYAA/）提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。陳信瑜呼籲，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面！

(工商 )