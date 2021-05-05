許姓男子在公司偷看老闆手機，發現老闆婚外情的性愛照，竟把照片翻拍下來，寄給老闆勒索66萬元，得手25萬元。台北地院認定許男犯竊錄他人非公開活動、恐嚇取財2罪，判應執行7月徒刑，得易科罰金，沒收犯罪所得，可上訴。

判決指出，許男2016年間在公司，趁老闆不注意，偷翻抽屜查看老闆手機，發現老闆與小三的LINE對話紀錄，以及2人的性愛照片，心生歹念，持自己手機翻拍後，存到今年2月才著手向老闆勒索。

許男麼簡訊給老闆：「新年快樂，這裏有些照片商品想銷售給您，新年價66萬，匯款帳號是合作金庫景美分行」、「如逾時將會把資格讓給其他有興趣的人…此為一次性買斷商品，打擾您了，請您參考看看」。老闆擔心婚外情曝光，先匯款25萬元給許男，同時報警處理。

許男到案後認罪，北院考量他沒有前科，以及犯罪情節及犯後態度等，依竊錄他人非公開活動罪判刑3月，另依恐嚇取財罪判刑6月，應執行7月，得易科罰金21萬元，宣告沒收25萬元犯罪所得。

(中時 )