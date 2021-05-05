台北市警局長陳嘉昌（見圖）。（杜宜諳攝）

潑蟑許嫌（見圖）。（杜宜諳攝）

潑蟑曹嫌（見圖）。（杜宜諳攝）

潑蟑吳姓主嫌。（杜宜諳攝）

潑蟑蔡嫌。（杜宜諳攝）

3日晚間發生的北市餐廳潑蟑螂案，因義警餐會有雙北市警察局長受邀，引發嫌犯是否針對警察而來的質疑。警方24小時破案，台北市警察局長陳嘉昌今天上午10時記者會，他表示案情水落石出，嫌犯並非針對警察或他本人，「沒這一回事！」也希望民眾對台北市警察維護治安的能力要有信心。

中山分局長許頌嘉說，嫌犯預謀犯案，事先勘查過地形，犯案後刻意避開監視器拍攝範圍、換車牌南下逃逸，最終在警方逮捕游姓少女後，斬斷共犯的通聯、金流，讓其餘4人自知難逃法網，被拘提到案。警方今將依恐嚇、妨害名譽等罪嫌移送5名潑蟑嫌犯，並全力追查幕後教唆者。根據調查，嫌犯供稱受託教訓欠債不還的餐廳業者，債務糾紛約1550萬。

警方今天記者會，坐鎮指揮偵辦24小時的陳嘉昌指出，唯有破案還原事實，才是最有效澄清方式，給市民交代。他說，同仁更辛苦，面對局長24小時緊迫盯人，隨時討論、詢問案情進度，至少6組警力在外餐風露宿埋伏，他真的很感謝同仁的付出。

陳嘉昌說，根據目前偵查顯示，嫌犯不是針對警察或他本人，起初警察壓力很大，但已水落石出。他強調，北市警對掃黑一定用盡全力，他到任3年多來，所有非法暴力案件，百分之百破案，近來雖有些狀況，但北市治安仍穩定。

媒體問到，是否放下心中大石？陳說：「是有那麼一點。」但他說警察當了43年，遇過很多事，感嘆案件發生之初，部分人質疑，最後破案後，跟這些人「預言」不同，「也不會還我們公道」。

他說，針對案件外界可以揣測，但別人身攻擊，發現與事實有出入，也該承認錯誤，社會該有這樣的風氣。

(中時 )