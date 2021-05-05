本月3日晚間，大安區臥龍義警中隊在台北市中山區「鉅星匯」宴會廳舉辦交接典禮，突然遭到2名黑衣人闖入，持2袋裝滿櫻桃紅蟑螂的塑膠袋，直接往櫃台潑灑，因當天雙北警察局長均前往出席，嫌犯囂張舉動引發社會關注。警方24小時內已迅速將涉案的4男1女逮捕歸案，發現事件背後還有26歲吳姓男子主使者，嫌犯5人講好事後抽成分潤，豈料光買蟑螂就讓他們賠上1萬元，前往餐廳犯案過程中還飛光一整袋，結果倒貼錢情況下遭逮捕，也未拿到報酬，簡直是賠了夫人又折兵。

潑蟑嫌犯曹邦昱遭逮。（現場圖／杜宜諳攝）

據警方調查，嫌犯5人到案後，聲稱自己4月接到指令對「鉅星匯」下手，只是收錢辦事，成功談妥、討到錢即可抽成，並向警方供出主導「潑蟑案」的吳男。不過蟑螂攻擊並非主使者意思，是嫌犯5人自發的點子，並透露他們先於板橋文化路上買2盒200元蟑螂，但想一想覺得好像有點太少，不足以威嚇，因此又決定網購。

潑蟑嫌犯許柏樟遭逮。（現場圖／杜宜諳攝）

不僅如此，嫌犯5人自爆本來蟑螂有3袋，豈料從北投騎車過去的途中，一袋蟑螂沒綁好，掉在半路，蟑螂順勢通通飛走了，並坦言光買蟑螂就讓他們砸了1萬多元，好死不死當天還是警察的餐敘，引發各界關注，只能說這5名被火速逮捕的嫌犯，根本偷雞不著蝕把米。

潑蟑嫌犯蔡宗諭遭逮。（現場圖／杜宜諳攝）

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(中時新聞網)