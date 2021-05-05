印度疫情嚴重，民進黨立委王定宇在立法院透露，駐印度代表處已經有6人確診，其中一人病情嚴重，肺浸潤超過50％。

王定宇說，印度現在六個人確診，有一個越來越嚴重。他詢問，有沒有台灣過去媒體確診？外交部次長田中光說，已經跟中央社派駐印度記者通過電話，目前有骨頭痠痛的症狀，也有可能是屈公熱，今天會去做檢測就會知道結果。

王定宇問，疫情已經在台灣自己的外交圈、媒體圈擴散開來了，你有發現嗎？田中光回應說：「有」。王定宇指出，昨天聽到外交部說不撤僑，我尊重你們的決定，因為印度自己國內移動也很危險不過我們的駐外人員包含記者應該要一台飛機載回來，他又問，重症的能否回台灣治療？田中光說，要求他用保險公司專機在到鄰近國家大城市就醫。

田中光說，外館已經調查所有僑胞，只要有意願搭機返台，都可以在5月21日前搭乘日航班機，每周有兩班，外館網站都有這些資訊。外交部、外館目前也在洽旅行社包機，讓有需要回來的人搭乘。

(中時 )