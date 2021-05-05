近日股價低迷的自行車族群，今日早盤一開盤股價紛紛開出紅盤，包括巨大（9921）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、利奇（1517）、日馳（1526）等個股，股價漲幅均逾3％，利奇甚至逼近漲停、成交量約4000張，一掃昨日股價大跌的陰霾。

尤其是受到瑞信調降評等的巨大，歷經昨日股價跳水大跌之後，今日開盤最高漲幅逾3％，盤中股價來到348元、大漲了13元。唯獨美利達（9914），早盤股價依然低迷不振，跌幅近2％。

瑞信表示，台灣自行車首季出口值創下6.18億美元的波段紀錄，年成長達29％；其中，傳統和電動自行車產值分別成長31％、27％，都有強勁表現。

進一步觀察發現，電動自行車產值已超越傳統自行車，對於總產值的貢獻有51％。瑞信指出，台灣電動自行車出口強勁，主要來自北美和歐洲需求提升，兩大市場各貢獻了41％、32％的產值；而傳統自行車則來自美國和澳洲需求，歐洲地區下滑7％。由數量來看，傳統自行車上一季出口46.8萬輛，仍為近期高檔。

(工商 )