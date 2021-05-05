中菲行(5609)導入備受國際認可的ISO 27001資訊安全管理認證，並接受英國認證機構BSI正式頒發證書，肯定其自行研發的中菲行增值訊息系統(Dimerco Value Plus System)，完整遵循ISO27001高規格的資訊安全管理系統規範。

以全球供應鏈管理為基礎，整合商業流程銷售、操作、會計及財務管理，中菲行透過其專利登記的資料同步方法，有效為複雜的物流運輸專案提高資訊能見度。集團商業智慧科技總監陳立人表示，客戶們來自四面八方，資訊流更是錯綜複雜，致力於提供客戶嚴實、值得信賴與符合業界實務的資安管理服務，中菲行持續將捍衛客戶商業機密視為己任，因此導入具備國際標準的ISO 27001管理政策與程序，在客戶交付信任與機密資訊的同時，以信心與專業認證作為前提。

資訊是攸關企業成敗的重要資產，ISO 27001是一套能幫助企業管理和保護資訊資產的安全管理框架，透過其持續檢視並優化工作流程與管理措施，確保其資訊安全無虞。而中菲行此次在BSI的專業稽核團隊嚴謹把關下，通過驗證並頒發證書，與其客戶將能有效降低業務風險、增加商業信賴度與保護企業永續經營。

(時報資訊)