環球晶(6488)首季歸屬於母公司的稅後淨利26.9億元，稅後每股盈餘6.18元，毛利率35.1%。美系外資最新報告給予1150元目標價，但早盤環球晶出現獲利了結賣壓，盤中失守800元整數大關。

環球晶董事長徐秀蘭表示，目前客戶已簽訂更多新長約，公司重視與客戶的長期合作夥伴關係，若客戶願意簽長約，也會確保支持客戶需求，而新長約的價格確實高於先前長約；目前預付貨款金額已高達新台幣166億元。各尺寸矽晶圓成長動能將延續至2023年，且近來客戶已簽訂更多長約，在市場供給吃緊下，許多客戶也盼公司能擴建新廠。

對於擴建新廠的前提，徐秀蘭認為必須有3項具備條件：第一， 需要長期的承諾，不只是1到3年的訂單，需要如5年等更長期的長約承諾；第二，新廠資本支出費用高，營運成本也墊高許多，產品價格將會重新議定、進一步提升；第三，客戶需相當程度的預付款，以確保長約承諾，同時也支持新廠投資支出。

環球晶韓國新廠去年第四季已量產，月產能17.6萬片，主要生產12吋拋光矽晶圓，產能逐季拉升。徐秀蘭表示，目前新廠產能已拉升至17.6萬片水準，產品ASP價格較高，雖有折舊成本，毛利率較其他廠低，但差異很小。

環球晶收購Siltronic一案，目前取得德國、奧地利及美國和韓國相關主管機關審查通過，仍需再取得其他相關主管機關核准，預計收購案將於2021年下半年完成。

(時報資訊)