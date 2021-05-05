光磊(2340)最大股東日亞化學今天發表世界領先Mini-LED背光產品，導入日亞化獨家技術。

光磊日前公告，擬辦理私募增資案，並由既有的大股東台灣日亞化認股，私募張數以不超過6萬張股票、私募金額20億元以內為限，期盼藉此引進日亞化的技術、人才、訂單，挹注光磊未來營運發展成長。

日亞化今日宣布開發出高輝度、低耗電、薄型化的次世代Mini-LED。日亞化日前新開發出使用在超薄型液晶顯示器的Mini-LED光源: Nichia Light Cluster type V。其市場應用為桌上型顯示器、筆記型電腦、平板電腦、頭戴式顯示器。與以往的Mini-LED光源相比，日亞化光源可以在極低的耗電下達到全畫面1,000nits的輝度；而局部畫面範圍，則可以達到2,000nits的超高輝度。

日亞化今後也將致力於開發高輝度、低耗電、薄型化的利基領域，今年夏天會啟用新建的Nichia Light Cluster type V的專用工廠。日亞化秉持著以高差異化的技術產品創造公司獲利，今後也會致力於技術開發。

光磊日前公告，擬辦理私募增資案，並由既有的大股東台灣日亞化認股，私募張數以不超過6萬張股票、私募金額20億元以內為限，期盼藉此引進日亞化的技術、人才、訂單，挹注光磊未來營運發展成長。

據悉，日亞化自17年前投資光磊以來，至今一股未賣，並持續看好光磊未來前景，目前日亞化持股光磊約12%，若私募案順利完成，持股比重估計將提升至25%。

光磊強調，日亞化不僅能為光磊帶來資金、人才以及訂單，更重要的是日亞化具有多項關鍵技術專利，雙方強強聯手，除能為股東創造最大利益外，還可以推升台灣產業升級，並且在台灣創造更多就業機會。

光磊今年持續看好結合穿戴裝置的智慧健康管理商機、感測元件應用市場向車載、行動裝置、工業應用等領域擴大延伸，持續增加感測元件應用數量。

(時報資訊)