為防範未然，市長盧秀燕5日召開全市防疫會議，宣布將加強公共場所防疫宣導與稽查。（馮惠宜攝）

為防範未然，市長盧秀燕5日召開全市防疫會議，宣布將加強公共場所防疫宣導與稽查。（馮惠宜攝）

諾富特防疫旅館群聚感染擴大，台中市雖目前無該案確診者，但為防範未然，市長盧秀燕5日召開全市防疫會議，宣布將加強公共場所防疫宣導與稽查，疾管署中區防疫指揮官黃高彬表示，將要求醫院回復出入實名制，並對北北桃來的病患加強警覺，落實TOCC旅遊史詢問。

盧秀燕強調，本市沒有個案，但由於諾富特事件還沒有明朗，加上本周就是母親節，為防範未然、做好準備，召開大型防疫會議，請疾管署防疫指揮官黃高彬列席，以及醫事團體、相關專家與本府防疫人員召開會議，希望做好準備，大家可以平安快樂過個母親節，

她也強調，目前本市因與諾富特事件有關係在居家隔離者有57人，其中27人因14天隔離期滿，已解隔離，其採檢皆為陰性，另有30人仍在居家隔離中，狀況也良好，如隔離期滿採檢為陰性就會解隔離；另有8人與該案無關在居家隔離中。

她也強調，因為諾富特案扯出防疫旅館混住狀況，台中市一開始就定義清楚，旅館是旅館，居家檢疫替代所是檢疫替代所，從開始就分流，雖然經費較高，但現在看起來這個策略是正確的，而自諾富特事件爆發後，台中市也針對轄內約1500房、25家的居家檢疫替代所逐棟逐房清查，目前已完成18家，預計5月7日會完成所有清查。

盧秀燕說，因為周日就是母親節民眾慶祝佳節出入公共場所、餐廳的機會比較多，因而會再度針對賣場、百貨公司、景點以及餐廳，加嚴宣導與稽查，請所有業者落實防疫工作，她也請民眾做好防疫工作，戴口罩、勤洗手、量體溫。

黃高彬則表示，各醫院將啟動必要措施，包括進出實名制，尤其針對北北桃來的病人或住民會加強TOCC的查核。

(中時 )