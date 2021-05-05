有些女生喜歡年長的大叔，有些女生偏愛年輕小鮮肉，星座運勢網站「星座巫師」分享，天秤座、天蠍座、射手座的女人對小鮮肉沒有抵抗力，挑男人就是要挑年輕、健美的肉體，不但能陪伴自己玩樂，又不會管東管西，跟這樣的男人交往開心又輕鬆。

▍1.天秤座

天秤女喜歡美好的事物，她天生也長得好看，一直以來對另一半的外貌要求就特別高，對帥哥最沒有抵抗力，尤其是比自己稍微年輕些的小鮮肉，高顏值搭配健美的肉體完全是天秤女的菜，雖然帥大叔也不錯，但天秤女總覺得肉老了點、臉上皺紋多了點，比起來還是嫩肉比較好吃。

▍2.天蠍座

天蠍女帶有神祕感，又比較強勢，像個高貴的女王，這種女王性格讓她看不上老成、心機重的大叔，只有聽話的小鮮肉才是她的菜，她喜歡掌控情人的感覺，也只有年輕小鮮肉能帶給天蠍女溫柔和甜蜜。另一方面，天蠍女非常重視性事，小鮮肉的體力才能讓她滿足，老男人完全不對她的胃口。

▍3.射手座

射手女崇尚自由奔放，最討厭另一半對她管東管西，通常年長的男人的控制欲比較強，因此比較起來小鮮肉比較讓射手女喜歡。射手女本身就充滿活力，喜歡挑戰新事物，又很重視男人的長相，年輕的肉體才能陪著自己上山下海，看起來又順眼，因此射手女特別容易愛上小鮮肉。

(中時新聞網)